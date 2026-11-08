Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de noviembre.- Un total de 347 nuevos diagnósticos de VIH se han registrado en Tamaulipas durante 2026, de los cuales 216 corresponden a hombres y 131 a mujeres, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que concentra información hasta la semana 42 del año.

El reporte también refleja una importante presencia de otras infecciones de transmisión sexual, particularmente la sífilis adquirida, que acumula 865 casos en la entidad, con una diferencia considerable entre hombres y mujeres, al contabilizar 819 diagnósticos masculinos y 46 femeninos.

A estos registros se suman dos casos de sífilis congénita, mientras que otra de las infecciones identificadas es la gonorrea, denominada en las estadísticas como infección gonocócica del tracto genitourinario, con 291 diagnósticos: 114 hombres y 177 mujeres.

El herpes genital también aparece en el registro epidemiológico con 340 casos durante el periodo, distribuidos en 184 hombres y 156 mujeres, mientras que el linfogranuloma venéreo por clamidias presenta siete diagnósticos en Tamaulipas.

Entre las infecciones con mayor número de registros destaca la candidiasis urogenital, que suma 5 mil 818 casos, de los cuales 5 mil 182 corresponden a mujeres y 636 a hombres, de acuerdo con el mismo informe sanitario.

Por su parte, la tricomoniasis urogenital acumula 569 diagnósticos, con 506 mujeres y 63 hombres, lo que mantiene a este padecimiento entre las infecciones identificadas en las estadísticas estatales.

Los datos corresponden a cifras preliminares de la semana epidemiológica 42 de 2026 y forman parte del seguimiento que realizan las autoridades sanitarias sobre los padecimientos de transmisión sexual, cuya atención requiere detección oportuna y acceso a diagnóstico y tratamiento.

En conjunto, los registros muestran que Tamaulipas enfrenta durante este año una presencia importante de distintas infecciones de transmisión sexual, por lo que la prevención, la vigilancia epidemiológica y la atención médica continúan siendo aspectos centrales para contener nuevos contagios.