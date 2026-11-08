Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de noviembre.- Las empresas que fabriquen las boletas y demás materiales para las elecciones de Tamaulipas de 2027 estarán sujetas a inspecciones del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), que podrá rechazar lotes completos si encuentra errores de impresión, defectos de fabricación o incumplimientos en las especificaciones técnicas.

El Consejo General del organismo aprobó un mecanismo de supervisión que contempla visitas directas a las plantas proveedoras, con el propósito de revisar cómo se elaboran los materiales que se utilizarán en la jornada electoral del 6 de junio de 2027 y evitar que las fallas sean detectadas hasta que los pedidos lleguen a las instalaciones del instituto.

El procedimiento establece que personal del IETAM acudirá a las fábricas para observar las distintas etapas de producción e impresión, además de realizar revisiones físicas y tomar muestras aleatorias de los productos para comprobar que cumplan con las características establecidas en los contratos.

Las inspecciones utilizarán los criterios de la norma internacional ISO 2859, que establece métodos de muestreo para revisar productos fabricados por lotes y determinar si cumplen con los niveles de calidad exigidos.

Para realizar estas tareas se integrará un equipo de al menos 10 trabajadores, entre ellos un coordinador, tres responsables de supervisión y seis auxiliares, quienes tendrán a su cargo identificar defectos, evaluar los materiales y separar aquellos que no reúnan las condiciones requeridas.

La vigilancia no terminará con la impresión de las boletas, pues también incluirá el embalaje y traslado de los materiales electorales, con la intención de mantener el control sobre los productos hasta su entrega y evitar que piezas defectuosas lleguen a utilizarse durante las votaciones.

En caso de encontrar irregularidades, el instituto tendrá facultades para rechazar los lotes afectados y solicitar a las empresas proveedoras que repongan los materiales, de acuerdo con los procedimientos de inspección, evaluación y aceptación aprobados por el Consejo General.

El acuerdo no fija el costo de impresión de las boletas ni de fabricación del resto de los insumos, sino que establece las reglas para supervisar su producción, en preparación de una elección en la que Tamaulipas renovará sus 43 ayuntamientos y las 36 diputaciones del Congreso estatal.