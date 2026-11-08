Plantean acabar con multas a personas por dormir en espacios públicos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de noviembre.- Las personas que duermen en banquetas, plazas o espacios públicos por no tener una vivienda podrían dejar de ser castigadas con multas administrativas en Tamaulipas, luego de que se presentó en el Congreso local una propuesta para eliminar de los reglamentos municipales las disposiciones que sancionan esta conducta.

La iniciativa de la diputada de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez, plantea que los 43 ayuntamientos revisen sus reglamentos para retirar las multas contra quienes viven en situación de calle y sustituirlas por mecanismos de asistencia social, bajo el argumento de que la falta de una vivienda no debe convertirse en motivo de persecución por parte de las autoridades.

El planteamiento pone sobre la mesa el trato que reciben las personas sin hogar y cuestiona que los gobiernos municipales respondan con sanciones administrativas a quienes buscan un sitio para descansar, pese a que su situación está relacionada con condiciones de vulnerabilidad y falta de acceso a una vivienda.

“¿En qué momento dormir se convirtió en una falta administrativa? ¿Cómo podemos justificar que una persona sea sancionada por buscar un lugar donde descansar cuando no tiene un techo que la proteja?”, cuestionó Iturbe Vázquez.

Como respaldo jurídico, la legisladora retomó una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó disposiciones municipales de Morelos que castigaban dormir en espacios públicos, al considerar que el descanso constituye una necesidad humana básica y que no puede ser motivo de sanción.

La propuesta también busca modificar la respuesta de los municipios ante esta problemática, al plantear que las autoridades atiendan las causas que llevan a las personas a vivir en la calle, entre ellas la falta de acceso a servicios de salud y de condiciones para contar con una vivienda adecuada.

“La dignidad humana no depende de cuánto tenemos, de dónde vivimos o de las circunstancias económicas que atravesamos. Los derechos humanos no se pierden por carecer de una vivienda y la justicia no puede convertirse en un instrumento para castigar la vulnerabilidad”, afirmó la diputada.

Con el exhorto dirigido a los 43 ayuntamientos, el Congreso estatal busca abrir la revisión de los reglamentos municipales para evitar que una necesidad básica sea tratada como una falta administrativa, mientras la iniciativa propone reemplazar las multas por mecanismos de atención social para las personas que carecen de un lugar donde vivir.