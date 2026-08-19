Aprueba Congreso educación financiera en escuelas de Tamaulipas

Las aulas del estado enseñarán a ahorrar, a usar el crédito con responsabilidad y a detectar fraudes digitales. La reforma fue impulsada por la Diputada Yuriria Iturbe Vázquez.

Cd. Victoria, Tamaulipas

(18 de agosto de 2026) –

Las niñas, niños y adolescentes de Tamaulipas aprenderán en la escuela a administrar sus recursos, a formar el hábito del ahorro y a prevenir el sobreendeudamiento. El Congreso del Estado aprobó este martes la reforma que incorpora la educación financiera al sistema educativo estatal, presentada por la Diputada Yuriria Iturbe Vázquez, presidenta de la Comisión de Educación.

Esta reforma a la Ley de Educación busca que los estudiantes sepan cómo tomar mejores decisiones económicas, fomenten el ahorro y entiendan el valor de emprender sus propios proyectos.

«La escuela es el lugar ideal para que los niños aprendan hábitos que les servirán para toda la vida, incluyendo cómo cuidar su dinero», explicó la diputada.

No se añadirán nuevas materias, sino que estos temas se enseñarán dentro de las clases actuales. La Secretaría de Educación emitió opinión favorable y consideró viable su implementación sin impacto presupuestal adicional.

El decreto también modifica la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes, para que los programas dirigidos a juventudes incorporen contenidos sobre crédito responsable y detección de fraudes financieros en entornos digitales.

Escuelas que generan su propia energía

En la misma sesión se aprobó una segunda reforma de la legisladora, que adiciona cuatro artículos a la Ley de Infraestructura Física Educativa e instruye al Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) a promover gradualmente energías renovables y tecnologías sustentables en los planteles.

La meta es que las escuelas paguen menos por el recibo de luz y usen ese ahorro para mejorar los salones o llevar electricidad a comunidades que lo necesitan. El ITIFE presentará un programa de implementación progresiva y un informe anual, con financiamiento que no comprometa el equilibrio del sector. La Secretaría de Desarrollo Energético consideró pertinente la propuesta.

Ambos decretos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.