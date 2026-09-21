Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 21 de septiembre.- El Congreso de Tamaulipas recibió una propuesta para modificar la Ley de Educación estatal y reforzar las medidas de prevención contra la discriminación y la violencia de género dentro de las escuelas, a partir de una iniciativa presentada por la diputada Úrsula Salazar Mojica.

La reforma plantea incorporar de manera expresa la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en las políticas educativas, con el objetivo de que desde la infancia se promuevan condiciones de igualdad, respeto, inclusión y cultura de paz entre estudiantes de Tamaulipas.

“La educación constituye un derecho humano fundamental y un pilar esencial para el desarrollo integral de las personas y de la sociedad. En el Estado de Tamaulipas, el sistema educativo tiene la responsabilidad no solo de transmitir conocimientos académicos, sino también de formar ciudadanía basada en valores de igualdad, respeto, inclusión y cultura de paz”, señala la exposición de motivos.

Entre los cambios propuestos se establece que la educación sea inclusiva, con perspectiva de género y derechos humanos, además de eliminar cualquier forma de discriminación, exclusión y violencia. La iniciativa también contempla atender las condiciones estructurales que puedan convertirse en barreras para el aprendizaje y la participación de los estudiantes.

El planteamiento busca que las autoridades educativas desarrollen progresivamente políticas con enfoque diferenciado, perspectiva de género y derechos humanos para favorecer la inclusión, permanencia y continuidad de los jóvenes en el sistema educativo, así como medidas orientadas a disminuir la deserción y el abandono escolar.

“En la impartición de educación para menores de dieciocho años, la Secretaría en coordinación con otras áreas de gobierno, tomará medidas reforzadas de protección para las y los educandos que aseguren el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y el respeto a su derecho a una vida libre de violencia”, establece la iniciativa.

Salazar Mojica propuso además fortalecer la cultura de la paz y el derecho a una vida libre de violencia mediante acciones en las que intervengan estudiantes, docentes, madres y padres de familia, tutores, personal de apoyo, directivos y supervisores. La propuesta quedó en manos del Congreso de Tamaulipas para su análisis y eventual aprobación.