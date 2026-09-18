Congreso de Tamaulipas pone a punto sus instalaciones antes del tercer año legislativo

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 17 de septiembre.- El Congreso de Tamaulipas acelera trabajos de mantenimiento y remodelación en sus instalaciones, a pocas semanas de que arranque el tercer año de ejercicio constitucional de la Legislatura 66, previsto para el primero de octubre.

Las labores incluyen la explanada central del edificio legislativo, donde se realizan adecuaciones debido al deterioro que presenta parte del techo, además de problemas de filtraciones de agua registrados durante la temporada de lluvias.

La zona permanece acordonada mientras continúan los trabajos para reducir riesgos entre quienes acuden al Congreso. En este espacio se encuentra la estatua de Pedro José Méndez, primer gobernador de Tamaulipas, uno de los puntos centrales de la explanada.

También se realizan adecuaciones en la sala de prensa, un espacio utilizado diariamente por representantes de los medios de comunicación para cubrir las actividades del Poder Legislativo.

La sala tiene además relevancia dentro de la agenda política del Congreso, debido a que Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, ofrece ahí sus conferencias de prensa semanales.

Los trabajos forman parte de las acciones previas al inicio del tercer año legislativo, cuando los diputados retomarán un nuevo periodo de sesiones en el Congreso de Tamaulipas, después del receso correspondiente.

El primero de octubre se contempla una sesión solemne para marcar el inicio formal del tercer año de la Legislatura 66, con la posible asistencia del gobernador de Tamaulipas y de integrantes de su gabinete.