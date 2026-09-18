Ramos Charre: IETAM no inclinará la balanza por ningún partido en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 17 de septiembre.- El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) mantendrá una actuación imparcial durante el proceso electoral 2026-2027 y no permitirá ventajas o desventajas para ninguna fuerza política, afirmó el consejero presidente Juan José Guadalupe Ramos Charre.

El funcionario sostuvo que la elección tendrá una relevancia particular para la vida pública de la entidad, por lo que el organismo deberá concentrarse en garantizar condiciones equitativas para los partidos y candidaturas que participen en la contienda.

“La competencia democrática debe tener reglas claras, estas deben aplicarse por igual y la voluntad ciudadana debe ser siempre el centro y destino del trabajo institucional”, sostuvo Ramos Charre.

Explicó que la función del IETAM será hacer cumplir las disposiciones electorales bajo los mismos criterios para todos los participantes, sin intervenir en favor de determinados proyectos políticos ni establecer obstáculos para quienes compitan por los cargos que estarán en disputa.

Ramos Charre remarcó que el compromiso del instituto está vinculado con las reglas electorales, las instituciones y la ciudadanía tamaulipeca, por encima de los intereses particulares de los partidos políticos que participarán en el proceso.

“Nuestro compromiso es con las reglas, con las instituciones y, por encima de todo, con las y los tamaulipecos, porque al final del proceso no serán las instituciones ni los partidos políticos quienes tendrán la última palabra, sino las y los tamaulipecos a través de su voto”, apuntó.

El consejero presidente señaló que bajo ese principio el IETAM deberá conducir el proceso electoral con reglas iguales para todas las fuerzas políticas, mientras que la definición de los resultados corresponderá finalmente a la ciudadanía mediante el voto.