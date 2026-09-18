Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 17 de septiembre.- La actividad petrolera de Petróleos Mexicanos mantendrá presencia en Tamaulipas durante 2027, con proyectos enfocados en la operación de campos, extracción de hidrocarburos y conservación de infraestructura energética.

Uno de los proyectos vinculados con la entidad es el campo Tamaulipas Constituciones, incluido dentro de los planes de desarrollo de Pemex para continuar aprovechando las reservas de hidrocarburos ubicadas en esta región.

La estrategia también contempla trabajos de mantenimiento y operación de infraestructura petrolera instalada en Tamaulipas, con acciones dirigidas a conservar la capacidad de las instalaciones y garantizar las condiciones necesarias para mantener la actividad productiva.

Frente a las costas tamaulipecas también avanza el Proyecto Campo Trion, en el que Pemex participa junto con la empresa Woodside. Al cierre del segundo trimestre de 2026, esta iniciativa registraba un avance de 64 por ciento, de acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Energético.

“Los proyectos que se desarrollan en Tamaulipas están generando nueva actividad petrolera y nuevas oportunidades para la industria, proveeduría y capital humano tamaulipeco”, informó la Secretaría de Desarrollo Energético al dar a conocer los avances de las obras vinculadas con la entidad.

La continuidad de los proyectos también representa actividad para empresas tamaulipecas dedicadas a servicios especializados, mantenimiento, logística y proveeduría, principalmente en las zonas donde se concentra la infraestructura relacionada con los hidrocarburos.

Para 2027, Pemex contempla mantener la producción de petróleo y gas, mientras Tamaulipas conserva participación en proyectos terrestres y marinos que forman parte de la actividad energética de la empresa y que mantienen al estado dentro de su operación petrolera.