Inteligencia artificial mete presión a las universidades de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 17 de septiembre.– El avance de la inteligencia artificial comienza a generar nuevas exigencias para las universidades de Tamaulipas, donde investigadores, docentes y estudiantes discutirán el impacto que estas herramientas están teniendo en la educación superior.

El Colegio de Tamaulipas convocó a la comunidad académica a participar en un foro regional que se realizará los días 14 y 15 de octubre, con actividades enfocadas en analizar los cambios que provoca el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial dentro de las instituciones universitarias.

El encuentro tendrá una modalidad híbrida, por lo que los participantes podrán acudir de manera presencial o incorporarse a las actividades mediante herramientas digitales, con el propósito de ampliar la participación de los distintos sectores académicos.

“Será un espacio de diálogo para investigadores, docentes y estudiantes sobre los retos, oportunidades y cambios que trae la inteligencia artificial a la educación superior”, señaló el Colegio de Tamaulipas al difundir la convocatoria.

El programa contempla mesas de diálogo y talleres coordinados por especialistas, quienes abordarán el uso de la inteligencia artificial y las implicaciones que tiene su incorporación en los procesos de educación superior.

La discusión también pondrá sobre la mesa las tensiones políticas y las transformaciones institucionales que pueden surgir con la llegada de estas tecnologías a las universidades, en un contexto de cambios cada vez más rápidos.

Con este foro regional, el Colegio de Tamaulipas busca reunir a la comunidad académica para analizar cómo deberán responder las instituciones de educación superior ante el avance de la inteligencia artificial y los cambios que plantea para su futuro.