Investiga Fiscalía posible extorsión a comerciantes mediante proveedores impuestos

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La imposición de un solo proveedor para la compra de mercancías e insumos es una de las nuevas líneas que analiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, luego de que este tipo de prácticas podrían estar limitando la libertad de los comerciantes y, en determinados casos, relacionarse con esquemas de extorsión.

El fiscal general de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, explicó que detrás de estas operaciones puede existir un mecanismo de presión mediante el cual los comerciantes son obligados a adquirir productos exclusivamente con un determinado distribuidor.

“Estas prácticas se pueden concebir, de primera mano, como una forma de monopolio hacia el comercio organizado, pero en realidad están revestidas de una coacción hacia los comerciantes para adquirir únicamente los insumos que distribuye una sola persona, quien eventualmente podría estar relacionada con actividades de la delincuencia organizada”, señaló.

El funcionario indicó que la autoridad ministerial mantiene abiertas las indagatorias para establecer cómo operan estos esquemas, quiénes estarían detrás de ellos y si existen vínculos con organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Govea Orozco explicó que, además del impacto económico que puede representar para los negocios, obligar a los comerciantes a comprar determinados productos con un proveedor específico constituye una práctica que está siendo analizada bajo una perspectiva distinta a la de una simple competencia comercial.

Las investigaciones permitirán determinar, a partir de las denuncias y los elementos que sean recabados, si estas conductas corresponden únicamente a mecanismos de control sobre determinadas actividades comerciales o si existe una estructura delictiva detrás de las presiones ejercidas contra los propietarios de los negocios.

Aseguro que la Fiscalía continuará con la integración de las carpetas correspondientes para esclarecer esta modalidad y determinar las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse de las investigaciones.