Registra Tamaulipas más de 20 feminicidios

Por José Gregorio Aguilar

Martes 04 de Agosto 2026

El Fiscal General de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, aseguró que Tamaulipas ha registrado más de 20 feminicidios en lo que va del año, de los cuales la mayoría ya fueron esclarecidos y un alto porcentaje cuenta con personas detenidas.

Aunque la incidencia se mantiene por debajo de la media nacional, cada caso representa una prioridad para las autoridades, precisó Govea Orozco, al destacar que entre el 70 y el 80% de los hechos registrados este año cuentan con personas detenidas por su presunta participación.

El titular de la FGJE subrayó que, independientemente de las estadísticas, cada feminicidio debe ser atendido con la misma prioridad, descartando que los indicadores puedan interpretarse como motivo de satisfacción para las autoridades.

Reconoció que recientemente se han registrado otros casos violentos contra mujeres y recordó que, por disposición de la legislación federal homologada al Estado, todo homicidio violento de una mujer debe investigarse como feminicidio cuando existan razones de género.

“Las razones de género no nada más se deben identificar por cuestiones de pareja, afectivas o sentimentales, sino que tienen que ver con otros aspectos que la propia ley penal y la doctrina identifican, como el caso de la joven Dafne, en el que se inició la investigación por los lamentables hechos, por considerarlo como feminicidio, en este caso a la condición de vulnerabilidad, de minoría de edad, entre otros aspectos”, detalló.

También se refirió a los cambios derivados de la nueva Ley General en la materia, impulsada a nivel federal, la cual busca homologar los criterios para investigar este delito en todo el país.

Entre las principales modificaciones, enfatizó Govea Orozco, se encuentra el incremento de las penas para el delito de feminicidio, además del fortalecimiento de los protocolos de investigación que ya se aplican en Tamaulipas