Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria.- Durante el nuevo periodo ordinario de sesiones, el Congreso del Estado buscará avanzar en la legislación para combatir los fraudes electrónicos en Tamaulipas, afirmó el diputado local Marco Gallegos Galván.

El legislador de Morena explicó que se trata de una iniciativa que él mismo presentó durante el pasado periodo de sesiones y que actualmente permanece bajo análisis de la Comisión de Seguridad del Congreso local.

Gallegos Galván destacó que sacar adelante esta propuesta representa una de las principales tareas pendientes para los integrantes de la Comisión de Seguridad durante los próximos meses.

El diputado por Reynosa señaló que con esta reforma se pretende establecer mecanismos que permitan perseguir de manera expresa los delitos cometidos mediante llamadas telefónicas, debido a que este tipo de prácticas afectan la seguridad de las familias tamaulipecas.

Asimismo, indicó que la propuesta busca atender una problemática que ha generado preocupación entre la población, por lo que consideró necesario fortalecer las herramientas legales para combatir este tipo de delitos.

Finalmente, Gallegos Galván adelantó que también se espera avanzar en una iniciativa relacionada con la extorsión y otros delitos similares, con el propósito de brindar mayores niveles de seguridad a las familias de Tamaulipas.