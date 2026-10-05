Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de octubre.- La situación de inseguridad registrada en la frontera de Tamaulipas podría generar consecuencias para el intercambio comercial con Estados Unidos, ante la posibilidad de que ese país determine aplicar nuevas restricciones, advirtió la diputada local Ana Huerta Valdovinos.

La legisladora de Morena señaló que existe preocupación por la tensión que se ha generado en la zona fronteriza, particularmente después de que se reportara un ataque contra una embarcación estadounidense.

Como presidenta de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso estatal, Huerta Valdovinos consideró que México podría enfrentar una respuesta severa por parte del gobierno estadounidense a raíz de estos acontecimientos.

«Lo que hemos visto es que Trump afecta el movimiento comercial por eso tiempo de temas, entonces por eso es que de alguna manera queremos que se aclare», dijo.

La diputada explicó que las autoridades mexicanas ya llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer quiénes podrían ser responsables.

Huerta Valdovinos alertó que una de las posibles medidas sería el incremento de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, además de otras acciones que, señaló, podrían afectar a México sin estar directamente relacionadas con el incidente.

Ante este escenario, la legisladora indicó que será necesario esperar a conocer las consecuencias que tendrá el ataque contra ciudadanos estadounidenses ocurrido en aguas de la frontera de Tamaulipas.