Destaca Olga Sosa respaldo de Américo Villarreal a los 43 municipios de Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.-

La senadora Olga Sosa Ruiz afirmó que el gobernador Américo Villarreal Anaya gobierna para todos los municipios sin importar el partido político al que pertenezcan, y destacó que su recorrido por el estado permitió escuchar a la ciudadanía y conocer los resultados de cada administración local.

Durante un evento en Río Bravo, con el que concluyó la gira estatal donde Villarreal Anaya recorrió los 43 municipios de la entidad, Sosa Ruiz calificó el ejercicio como histórico y señaló que el mandatario refrendó su respaldo a los gobiernos municipales. Añadió que en el encuentro se informó sobre las inversiones federales y estatales.

La legisladora también se refirió a la propuesta de nacionalidad única para quienes busquen ocupar cargos de elección popular, como la Presidencia de la República o una gubernatura. Explicó que la medida establece que las personas aspirantes deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

Sosa Ruiz rechazó que la propuesta represente una postura contra las personas migrantes y sostuvo que su partido las respalda. Las describió como “héroes y heroínas” por su contribución al país mediante el envío de remesas y dijo que, bajo la disposición aprobada, una persona con otra nacionalidad tendría que renunciar a ella para postularse a esos cargos.