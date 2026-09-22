Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de septiembre.– El personal de los centros de atención infantil de Tamaulipas podría estar sujeto a nuevos criterios para acreditar que cuenta con la preparación profesional, académica o técnica acorde con las funciones que desempeña, de acuerdo con una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado.

La propuesta fue planteada por la diputada local de Morena, Francisca Castro Armenta, quien busca adicionar un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley de Centros de Atención Infantil del Estado de Tamaulipas, con el propósito de establecer una relación directa entre las responsabilidades del personal y su preparación.

“La presentación legislativa tiene por objeto fortalecer la calidad de los servicios que se brindan en los centros de atención infantil del estado de Tamaulipas mediante el establecimiento de criterios de profesionalización para que el personal que desempeñe funciones técnico pedagógicas, educativas, de estimulación, atención especializada o dirección cuente con el perfil académico, profesional o técnico acorde con las funciones que realiza”, expuso.

La legisladora explicó que la legislación estatal contempla servicios vinculados con el desarrollo infantil, actividades educativas y recreativas, atención de niñas y niños con discapacidad, así como servicios médicos y psicológicos, por lo que consideró necesario reforzar los criterios relacionados con el personal encargado de estas tareas.

Actualmente, el artículo 35 establece el personal mínimo que deben integrar los centros de atención infantil, entre ellos asistentes educativos o equivalentes, cocineras, educadoras, enfermeras, intendentes, nutriólogas, psicólogos, trabajadores sociales y vigilantes.

Sin embargo, Castro Armenta señaló que, aunque la ley determina los perfiles mínimos que deben formar parte de estos establecimientos, no establece de manera expresa una correspondencia entre determinadas funciones y la preparación académica, profesional o técnica necesaria para realizarlas.

“Este criterio se aplicaría exclusivamente a las funciones señaladas, de manera que la preparación requerida pueda corresponder a las características de cada actividad y a las responsabilidades inherentes a su desempeño”, planteó la diputada.

La iniciativa también contempla que, cuando la naturaleza de las funciones lo requiera, el personal deberá acreditar el título y, en su caso, la cédula profesional correspondiente. La propuesta busca perfeccionar el marco jurídico estatal y dejar establecido que las responsabilidades dentro de los centros de atención infantil deben estar vinculadas con la preparación necesaria para ejercerlas.