Pide Américo Villarreal transparentar contratos del INE y organismos electorales estatales

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 05 de noviembre del 2026

El gobernador Américo Villarreal Anaya se pronunció a favor de una revisión integral de las contrataciones realizadas por organismos electorales del país y llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los órganos electorales estatales, incluido el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), a transparentar sus contratos, proveedores y procedimientos de adjudicación.

A través de un posicionamiento público, el mandatario estatal respaldó las investigaciones relacionadas con proveedores vinculados a contrataciones electorales y sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer si existieron conflictos de interés o mecanismos que favorecieron la concentración de contratos.

«La ciudadanía tiene derecho a conocer si existieron conflictos de interés, intervenciones indebidas u omisiones que favorecieran la concentración de contratos», señaló.

Villarreal Anaya sostuvo que las responsabilidades deberán acreditarse con pruebas y respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la necesidad de profundizar las investigaciones hasta esclarecer completamente los hechos.

Asimismo, consideró necesario revisar las cláusulas y procedimientos que pudieran limitar la participación de proveedores en las licitaciones, con el fin de garantizar condiciones de competencia efectiva en el uso de recursos públicos.

«Desde Tamaulipas respaldamos con firmeza la exigencia de transparencia total en materia electoral», expresó.

El gobernador hizo un llamado al INE y a todos los organismos electorales locales para que hagan públicos los contratos celebrados, los montos involucrados, los criterios de selección de proveedores y los procedimientos de adjudicación utilizados.

Sostuvo que la autonomía institucional debe ir acompañada de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y transparencia.

«La autonomía implica responsabilidad y rendición de cuentas», afirmó.

Finalmente, señaló que rumbo al proceso electoral de 2027 el país requiere instituciones electorales confiables y contrataciones transparentes que generen certeza entre la ciudadanía.

«Que se conozca toda la verdad, que se investigue hasta el fondo y que se sancione a quien resulte responsable», concluyó.