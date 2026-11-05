Pide PRI revisar todos los contratos electorales ligados a empresa cuestionada

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 05 de noviembre del 2026

El dirigente estatal del PRI, Bruno Díaz Lara, consideró que las revisiones relacionadas con empresas señaladas en investigaciones sobre contrataciones electorales no deberían limitarse a un solo ejercicio fiscal, sino abarcar a todos los organismos públicos locales electorales del país que hayan tenido relación con dichos proveedores.

Lo anterior luego de que el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre, informara que la Auditoría Superior de la Federación solicitó información correspondiente únicamente al ejercicio 2025, relacionado con la elección judicial.

«No, claro. Nosotros lo hemos dicho: tiene que haber una revisión exhaustiva a todos los OPLES de todo el país», expresó.

Díaz Lara sostuvo que las investigaciones deben esclarecer cualquier posible vínculo o contratación realizada con empresas que actualmente forman parte de las indagatorias nacionales.

«Al final del camino, que hayan sido proveedores del Instituto Nacional Electoral pudo generar confianza en otros organismos electorales para contratarlos. Ahí es donde está el problema», afirmó.

No obstante, el dirigente priista señaló que su partido mantiene la confianza en el desempeño del órgano electoral tamaulipeco, aunque insistió en la necesidad de que actúe con absoluta imparcialidad y apego a la legalidad.

«Claro que le vamos a dar nuestro voto de confianza al Instituto Electoral de Tamaulipas, pero tiene que comportarse todos los días a la altura de la función que tiene», señaló.

Agregó que la fortaleza de las instituciones electorales resulta fundamental para garantizar procesos democráticos confiables y con amplia participación ciudadana.

«Necesitamos un instituto electoral fuerte, que tenga la confianza de la gente y que garantice la decisión de miles de familias tamaulipecas», concluyó.