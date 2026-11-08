Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de noviembre.- Ser demasiado joven o tener una edad avanzada podría dejar de ser motivo para negar un empleo en Tamaulipas, luego de que se presentó en el Congreso local una iniciativa para combatir la discriminación laboral y evitar que los prejuicios relacionados con la edad limiten las oportunidades de contratación y desarrollo profesional.

La propuesta de la diputada de Morena, Lucero Deosdady Martínez López, plantea reformar la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en Tamaulipas, con el propósito de impedir que jóvenes y adultos mayores sean excluidos del mercado laboral por razones ajenas a sus capacidades, preparación o experiencia.

El proyecto busca atender una práctica que afecta a quienes intentan incorporarse por primera vez a un empleo, pero también a personas de mayor edad que enfrentan obstáculos para continuar trabajando, aun cuando cuentan con los conocimientos necesarios para desempeñar determinadas funciones.

Martínez López señaló que la edad no debe convertirse en un criterio para limitar el acceso al trabajo, pues las oportunidades laborales tendrían que depender de las aptitudes y preparación de cada persona, y no de estereotipos sobre cuántos años tiene.

La iniciativa también contempla reforzar las acciones de la Secretaría del Trabajo de Tamaulipas para prevenir estas conductas y promover condiciones de igualdad en los centros laborales, mediante medidas que permitan identificar y combatir prácticas discriminatorias.

Los cambios propuestos no se limitarían a los procesos de contratación, pues también buscan impedir que la edad sea utilizada como argumento para negar ascensos, restringir el acceso a programas de capacitación o frenar el crecimiento profesional de los trabajadores.

Con la reforma, la legisladora pretende ampliar la protección de quienes enfrentan obstáculos para desarrollarse profesionalmente por su edad, tanto al momento de solicitar trabajo como durante su permanencia en el mercado laboral.

La iniciativa plantea que las oportunidades de empleo y crecimiento en Tamaulipas se definan por las capacidades de los aspirantes y trabajadores, sin que ser joven o adulto mayor represente una desventaja para acceder a un puesto o avanzar en su trayectoria profesional.