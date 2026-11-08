Se van de cacería en Tamaulipas

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director del Club Deportivo de Tiro, Caza y Pesca Tamatán, Luis Gerardo García Reyes, anunció el Torneo Interno de Cacería 2026-2027 enfocado en el Venado Cola Blanca, Pecarí y Coyote.

“La competencia arrancará este 20 de noviembre y concluirá el próximo 14 de febrero de 2027, tiempo durante el cual los participantes pondrán a prueba su paciencia, técnica y estrategia recorriendo con suma cautela los montes ubicados al pie de nuestra majestuosa Sierra Madre Oriental”.

Dijo que entre los atractivos de esta edición destaca la competencia por registrar la mejor cornamenta “incluyendo ejemplares emblemáticos como el Venado Texano” y la convivencia tradicional de este histórico club.

Expresando que en los próximos días estarán anunciando lo que serán los detalles sobre las categorías, reglas y los atractivos premios que esperan a los ganadores en esta gran competencia.