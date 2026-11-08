Trieltam ordena al Congreso de Tamaulipas legislar sobre revocación de mandato

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 noviembre.- El Congreso de Tamaulipas tendrá que iniciar el proceso para incorporar la revocación de mandato del gobernador a la Constitución estatal, luego de que el Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) determinó que existe una obligación de adecuar el marco jurídico local para incluir este mecanismo de participación ciudadana.

La resolución establece que los diputados deberán trabajar en la armonización de la Constitución de Tamaulipas con el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla la regulación de la revocación de mandato para las gubernaturas.

El mandato deriva de una ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral y fue retomado por los magistrados del Trieltam, quienes determinaron que la exigencia de iniciar las modificaciones legales tiene fundamento y debe ser atendida por el Poder Legislativo estatal.

Con esta determinación, el Congreso deberá abrir una ruta legislativa para incorporar la figura de revocación de mandato, utilizando las facultades que le confieren tanto la Constitución federal como la legislación local para realizar las reformas correspondientes.

La adecuación permitiría establecer en Tamaulipas las bases jurídicas para que la ciudadanía pueda decidir sobre la continuidad de quien ocupe la gubernatura, mediante un mecanismo que contempla la posibilidad de retirar anticipadamente el mandato a través de la participación en las urnas.

El fallo coloca a los legisladores ante la necesidad de revisar el texto constitucional estatal y definir los cambios que permitan incorporar esta figura, que hasta ahora no cuenta con una regulación específica en la Constitución de Tamaulipas.

Sin embargo, la resolución no detalla los plazos en que deberán concretarse las modificaciones ni establece las características particulares que tendría el procedimiento, por lo que esos aspectos deberán abordarse durante el trabajo legislativo.

De esta manera, el Congreso estatal deberá comenzar la adecuación constitucional para incorporar la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo, en cumplimiento de la determinación del Tribunal Electoral de Tamaulipas.