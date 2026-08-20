Busca INDE Tamaulipas fortalecimiento de voleibol en el estado

Ciudad Victoria.- El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), Manuel Virués Lozano, sostuvo una reunión con entrenadores de diferentes municipios de la entidad para presentar el proyecto deportivo de voleibol correspondiente al proceso 2027, con miras a la Olimpiada Nacional y el Nacional Federado.

El encuentro se llevó a cabo en Ciudad Victoria y contó con la presencia del presidente de la Asociación Estatal de Voleibol, Vicente Reyes Ramírez, así como integrantes del equipo de Alto Rendimiento del INDE Tamaulipas.

Durante la reunión, se dio a conocer a las y los entrenadores el proceso que comenzará en las próximas semanas para la conformación de las selecciones de Tamaulipas, además del esquema de seguimiento y trabajo que se desarrollará con los atletas durante el ciclo deportivo.

Virués Lozano destacó la importancia de establecer un proceso transparente, objetivo y coordinado entre entrenadores, la asociación y el instituto, con el propósito de fortalecer el desarrollo del voleibol y alcanzar mejores resultados para Tamaulipas en las competencias nacionales.

El director general del INDE reiteró el respaldo del Gobierno del Estado, a nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, para impulsar el crecimiento de esta disciplina y generar mejores condiciones para los deportistas tamaulipecos.

Asimismo, señaló que este tipo de acercamientos se extenderán a otras disciplinas de conjunto, con la intención de conocer sus necesidades, establecer líneas de trabajo y fortalecer los procesos deportivos rumbo a los próximos compromisos nacionales.