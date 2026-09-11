Inauguran primera edición de la Liga de Futbol Infantil y Juvenil INDE Tamaulipas 2026

Con una fiesta deportiva que reunió a los equipos participantes, fue inaugurada la primera edición de la Liga de Futbol INDE Tamaulipas ‘Enrique de la Garza Ferrer’, ceremonia que tuvo como escenario la cancha Enrique Borja, recientemente remodelada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas.

El acto contó con la presencia de Manuel Virués Lozano, director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas; Enrique de la Garza Ferrer, promotor histórico del deporte tamaulipeco; el futbolista profesional victorense Alan Pulido Izaguirre; Óscar Azael Rodríguez, director del Instituto de la Juventud de Tamaulipas, así como Fernando González Soto, en representación de la Secretaría de Bienestar Social Silvia Casas González.

La ceremonia reunió a todos los equipos que formarán parte de esta primera edición, en un ambiente acompañado por batucada, música y diversas actividades. También se proyectaron videos representativos de los invitados especiales y se realizó la entrega de balones para los equipos y jugadores que participarán en esta nueva competencia impulsada por el Instituto del Deporte.

Durante el acto protocolario, Manuel Virués Lozano destacó el trabajo que realiza el Gobierno del Estado en la recuperación y modernización de los espacios deportivos, como la propia cancha Enrique Borja, además de reconocer la trayectoria de Enrique de la Garza Ferrer y Alan Pulido. Señaló que el torneo tendrá un proceso de crecimiento y mejora constante, con el objetivo de fortalecer la práctica deportiva y generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones de tamaulipecos.

Por su parte, Enrique de la Garza Ferrer agradeció al Gobierno del Estado y al INDE Tamaulipas por el homenaje y por impulsar una competencia dirigida a las nuevas generaciones. “Agradezco todo este apoyo y este reconocimiento. Lo más importante es que sigan buscando sus sueños, que trabajen por ellos y que aprovechen las oportunidades que se les presenten”, expresó el homenajeado.

Alan Pulido también dirigió un mensaje a los jóvenes futbolistas y los invitó a no abandonar sus objetivos. El delantero victorense recordó sus inicios en el futbol y señaló que nadie debe convencerlos de que sus metas son imposibles. “Nunca se rindan en busca de sus sueños y no dejen que nadie les diga que no se puede. Yo también empecé con un sueño y con mucho trabajo pude lograr muchas cosas”, manifestó. Posteriormente, agradeció al INDE Tamaulipas y fue el encargado de pronunciar las palabras de inauguración.

Como parte del cierre del protocolo, los integrantes del presídium participaron en la tradicional patada inicial, con lo que quedó formalmente inaugurada la primera temporada de esta competencia, que busca convertirse en un referente del futbol infantil y juvenil en Tamaulipas.

Los partidos de la Liga de Futbol INDE Tamaulipas ‘Enrique de la Garza Ferrer’ se disputarán los días sábados en las distintas unidades deportivas a cargo del Gobierno del Estado en Ciudad Victoria.