Seis tamaulipecos competirán en el Nacional de Primera Fuerza

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director general del INDE Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó que seis atletas tamaulipecos estarán participando en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Atletismo, evento que reunirá a lo mejor del país del 5 al 7 de junio en Ciudad Victoria.

“Son seis atletas los que tenemos registrados para esta competencia, donde estaremos recibiendo a lo mejor de la disciplina del atletismo a nivel nacional. Recordemos que este campeonato otorga puntos para el selectivo rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, señaló.

Detalló que los representantes tamaulipecos serán Yerai Becerra, Alison Salinas, María Andrea López, Cristina García, Marian Perales, Daima Brisia y José Alfredo Hernández.

Asimismo, reconoció que el evento contará con atletas de talla internacional que podrían representar a México en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, destacando nombres como Alejandro Cárdenas Jr., Alegna González y Uziel Muñoz.

Virués Lozano indicó que las competencias arrancarán este viernes desde las 15:00 y concluirán alrededor de las 23:00 horas, teniendo como sede el Estadio Marte R. Gómez, inmueble que estrenará nuevo sistema de alumbrado.