¡Tamaulipas rompe récord y sueña con regresar al Top 10 nacional!

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A dos días de que concluya la Olimpiada Nacional 2026, Tamaulipas continúa peleando por colocarse entre las mejores delegaciones del país, luego de alcanzar un total de 186 preseas.

De acuerdo con el medallero olímpico, actualmente el estado se ubica en la posición número 13, con 50 medallas de oro, 53 de plata y 83 de bronce, convirtiéndose en la mejor cosecha obtenida por Tamaulipas en los últimos seis años.

Con ello, la delegación tamaulipeca superó lo conseguido en 2020, cuando alcanzó 157 medallas. Además, hasta el momento, esta edición 2026 representa la segunda mejor actuación de Tamaulipas en una Olimpiada Nacional, ya que en 2010 logró subir al podio en 190 ocasiones.

Cabe señalar que para esta edición 2026, la delegación tamaulipeca estuvo conformada por más de mil integrantes, entre atletas, entrenadores y cuerpo técnico, participando en aproximadamente 35 disciplinas. Puebla fungió como sede principal, mientras que Tlaxcala, Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato y Yucatán fueron subsedes.

DESTACA TAMAULIPAS

Tanto en pruebas individuales como colectivas, Tamaulipas escribió su nombre con letras doradas en la Olimpiada Nacional, al imponer dos récords nacionales en las disciplinas de Tiro Deportivo y Atletismo.

Asimismo, en Judo, la delegación cueruda consiguió por primera vez los máximos honores, superando a potencias como Jalisco y Nuevo León, estados que históricamente habían dominado la disciplina.

Además, Tamaulipas acabó con una sequía de más de 10 años sin medalla de oro en Futbol Asociación, mientras que en Ciclismo de Ruta volvió a subir a lo más alto del podio con una presea dorada.

“UN GRAN LOGRO”: VIRUÉS

El director general del INDE Tamaulipas, Manuel Virués, reconoció que en este 2026 se alcanzaron resultados importantes y aseguró que el incremento en la cantidad de medallas es fruto del trabajo conjunto.

“La verdad es un gran logro. Estoy orgulloso porque todos nuestros atletas nos hicieron vibrar y emocionarnos. Sabemos que estuvimos muy cerca de regresar al Top 10; incluso permanecimos ahí durante más de una semana. La verdad es un gran orgullo”, expresó.

Asimismo, destacó que el respaldo del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, ha sido fundamental para el crecimiento deportivo de la entidad, señalando que próximamente habrá un aumento en el presupuesto destinado a becas deportivas.

“El presupuesto se va a incrementar y eso se verá reflejado en las becas deportivas de alto rendimiento”, finalizó.