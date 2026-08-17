En Victoria todo un éxito la Clase Nacional de Box «Puños de Transformación»

Ciudad Victoria.- La Clase Nacional de Box resultó todo un éxito en la Capital, Corazón de Tamaulipas, en donde más de 300 victorenses interactuaron con las técnicas y fundamentos básicos de esta disciplina.

En coordinación con el Instituto Tamaulipeco del Deporte, el Departamento del Deporte y la Juventud de Bienestar Social Victoria, organizó este domingo el evento en la explanada Niños Héroes del Paseo Méndez.

Al dar la bienvenida a los participantes, Lorena Zapata Medina, jefa de Bienestar Social, destacó el impulso del alcalde Eduardo Gattás Báez, además de aplaudir la parte colaborativa entre los gobiernos municipal y estatal.

A su vez, Manuel Virués Lozano, director del INDE, enfatizó en qué estas acciones son parte del fomento a la activación física multifuncional y del esparcimiento social.

También estuvieron en el presídium Carlos Pizaña, rector del deporte capitalino; Santos Lozano Cedillo, de Desarrollo del Deporte INDE; Leticia Medina del área deportiva del IMSS ; los regidores Kenia Zapata y Mario Chávez.

Posteriormente, vino el momento sublime cuando entrenadores y seleccionados expusieron sobre la tarima las diferentes formas de movimiento y golpeo, dejando grato aprendizaje en la concurrencia.

Motivados y con evidente disciplina, los boxeadores lucieron junto a las autoridades durante la imagen grupal.

Cómo aderezo a la exposición nacional de box, se realizó una activación física con el máster Charly Patlán al frente, auxiliado por Hannali Romero, Daniela Breese y Adhiel Ruiz.