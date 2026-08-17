Inaugura Claudia Sheinbaum Hospital General de Ciudad Madero; brindará atención médica para 538 mil personas

Ciudad Madero, Tamaulipas.-

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Hospital General de Ciudad Madero, una unidad médica 100 por ciento digitalizada, que brindará atención a más de 538 mil personas sin seguridad social y que representa un hito en Tamaulipas luego de haber estado en el abandono por más de una década.

En la última actividad de su gira de tres días en el estado, acompañada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, la presidenta puntualizó que este es el hospital número 32 que se inaugura en el periodo de los Gobiernos de la Transformación y que se suma al objetivo de consolidar un sistema universal de salud para que la salud sea un derecho de las y los mexicanos.

«Una de las palabras que define a la Cuarta Transformación es: bienestar. El bienestar del pueblo, por eso hemos luchado toda nuestra vida y así seguiremos hasta el último día de nuestras vidas, luchando por el bienestar del pueblo de México, por los derechos del pueblo de México y no habría libertad, no habría bienestar y no habría derechos si no hay soberanía, por eso defendemos de igual manera la soberanía de México, igual que el bienestar del pueblo de México”, dijo.

Afirmó que, a pesar de 36 años de abandono por parte de los gobiernos neoliberales, la Cuarta Transformación busca que los servicios públicos sean los mejores del país para garantizar el acceso a la salud, la educación, la vivienda y salarios dignos como derechos del pueblo de México.

El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que durante su gira, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió el reconocimiento y cariño de las y los tamaulipecos, por su capacidad y entrega al servicio de México.

«Por todas estas consideraciones, muchas gracias, presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por su presencia en Tamaulipas y que sepa que no está sola, no está sola nuestra presidenta, el pueblo de Tamaulipas la respalda», dijo.

Al hacer un recuento del recorrido de la presidenta por Tamaulipas, indicó que Claudia Sheinbaum constató los avances del programa Vivienda para el Bienestar y las acciones para atender el uso más eficiente del agua con el avance en la tecnificación en los distritos de riego y con obras que garanticen el abasto en nuestras ciudades, así como la atención a la salud, con planeación y método para atender y revertir el gran rezago que dejó la etapa neoliberal.

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, expuso que el nuevo hospital general sustituye al hospital civil que durante 93 años, «cuidó a Ciudad Madero, vio crecer a esta ciudad, acompañó generaciones enteras, atendió nacimientos, urgencias, inundaciones y pandemias y es historia».

Indicó que con el respaldo de la presidenta, se dispuso de una inversión que superó los mil millones de pesos, logrando una unidad médica de primer orden con capacidad de 179 camas, 20 consultorios, cinco quirófanos y la atención de 20 especialidades como cardiología, cardiología pediátrica, oftalmología, neurología, nefrología, urología, cirugía oncológica y hematología, además de equipo de alta tecnología: tomógrafo, el mejor de la región, mastógrafo, densitómetro, fluoroscopio y arco en C, así como 100 nuevas contrataciones de enfermeras y médicas y médicos especialistas.

Svarch Pérez explicó que desde que la presidenta asumió el cargo, el IMSS-Bienestar ha inaugurado 18 nuevos hospitales en el país y adelantó que en Tamaulipas se prevé sustituir el hospital de Nuevo Laredo, construir un nuevo centro de salud inteligente en Valle Hermoso, instalar quirófanos modernizados e inteligentes en Jaumave y Miguel Alemán; renovar equipo en ocho hospitales y contar con un nuevo acelerador lineal en este hospital de Madero para fortalecer la atención del cáncer.

El secretario de Salud, David Kershenobich, agradeció la visión de la presidenta por consolidar la construcción de un servicio universal de salud integral con instalaciones de primer nivel, equipamiento moderno y tecnología que garantice un servicio de calidad para las y los mexicanos.