Lalo Gattás agradece a la Presidenta Claudia Sheinbaum apoyo para la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria

Cd. Victoria, 16 de agosto de 2026.- En su visita a la Capital, el alcalde Lalo Gattás saludó y sostuvo un breve diálogo con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para agradecer el apoyo al proyecto hídrico de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, obra que en breve dará solución a la problemática de abasto de agua a todos los sectores de la ciudad.

Durante el encuentro, el presidente municipal destacó que esta infraestructura estratégica es prioritaria para garantizar el derecho al agua de las familias victorenses y reducir los tandeos en colonias.

«Le agradecimos a la Presidenta Claudia Sheinbaum su respaldo para la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria. Es una obra que Victoria esperaba desde hace años y que hoy, con el apoyo del Gobierno de México y del Gobierno del Estado, será una realidad para todas y todos», señaló Lalo Gattás.

La segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria forma parte de las acciones coordinadas entre Federación, Estado y Municipio para fortalecer la red de distribución y asegurar el suministro en el corto y mediano plazo.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará trabajando de la mano con la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador Américo Villarreal Anaya para concretar proyectos que mejoren la calidad de vida en la Capital.