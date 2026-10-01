Fortalece DIF Victoria capacitación y oportunidades para las familias victorenses.

Cd. Victoria, 30 de septiembre de 2026.- Con el propósito de ampliar las oportunidades de capacitación y contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias victorenses, el Sistema DIF Victoria firmó un convenio de colaboración con los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) 76 y 93, mediante el cual se impartirán cursos al personal de los CEDIF y a la población abierta.

Al suscribir el acuerdo, la presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy Rodríguez de Gattás, agradeció a los directores de los CECATIs la confianza para hacer equipo y generar nuevas oportunidades de formación para las familias de la Capital del Estado.

“A través de este convenio, nuestro personal tendrá acceso a la capacitación que ofrecen los CECATI en sus especialidades, en beneficio de sus familias y de las personas que atendemos en el DIF Victoria”, expresó.

Como invitado de honor y testigo de la firma, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, reconoció la labor que realiza su esposa Lucy y el equipo del DIF Victoria para vincular a instituciones educativas con programas que contribuyen a generar empleo e ingresos para la población.

“Nuestra responsabilidad como gobierno también es gestionar, conectar y abrir puertas que permitan a una familia construir un mejor futuro”, afirmó el alcalde al avalar con su firma este acuerdo, acompañado por los directores María H. Santana Ramos y Néstor Tuexi Villarreal.

A través de los CECATIs se ofrecen cursos de capacitación en diversas especialidades técnicas de las áreas industrial, tecnológica y administrativa, además de oficios y servicios, con opciones de formación dirigidas a la población en general.