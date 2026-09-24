Llevan gobierno y DIF Victoria apoyos alimentarios al área rural.

Cd. Victoria, 24 de septiembre de 2026.- Como parte de la estrategia alimentaria del Gobierno Federal y Estatal para contribuir en la nutrición de adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas del área rural, el alcalde Lalo Gattás acompañó a la presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás, a la entrega de apoyos del programa “Voluntad de Ayudar” en el ejido La Libertad.

Habitantes de La Presa, La Misión y El Refugio se unieron a la cálida bienvenida que brindaron a la autoridad municipal, por las obras y acciones de gobierno, así como de los programas de Desayunos Escolares, Pasos por la Educación, asistencia social y salud a través del DIF.

“Estamos recorriendo los ejidos para estar cerca de ustedes, escuchando, atendiendo sus peticiones y para que lleguen los apoyos a las familias del área rural”, señaló Gattás en reciprocidad al recibimiento de los 736 beneficiarios reunidos en la plaza principal del ejido La Libertad.

Por su parte, Lucy de Gattás refrendó su compromiso de seguir llegando, con el apoyo de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Dra. María de Villarreal, a cada rincón de Victoria con programas que alimentan y abrazan a las familias que más lo necesitan.

“Esto es un recordatorio de que no están solos”, expresó Lucy de Gattás al agradecer los abrazos y palabras de agradecimiento que recibió junto a su esposo, Lalo, a su arribo al evento, que reunió a más de 600 personas del área rural de la Capital del Estado.