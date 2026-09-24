Tamaulipas prevé reanudar la exportación de ganado a EU en el primer semestre de 2027

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Tamaulipas podría reanudar la exportación de ganado a Estados Unidos durante el primer semestre del 2027, estimó José Ramón Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional del estado.

Aunque no hay una fecha confirmada, el dirigente confió en que el movimiento pueda concretarse entre el primer tercio y la primera mitad del próximo año.

La ruta propuesta es la estación cuarentenaria del puerto de Colombia, en Nuevo León. Guerrero Gamboa informó que autoridades estadounidenses revisaron recientemente las instalaciones y las consideraron adecuadas para el traslado de ganado. El recinto tiene capacidad para movilizar hasta 2 mil animales diarios.

“Hace dos días estuvimos en la parte de la frontera con autoridades de Estados Unidos en la Cuarentenaria de Colombia para que sea ahí por ese puerto en su momento, pasar el ganado de Tamaulipas”, informó.

El titular de la UGRT calculó que, una vez autorizados los envíos, Tamaulipas podría exportar entre 40 mil y 50 mil cabezas, e incluso superar esa cifra si los productores reanudan las pruebas necesarias. Recordó que durante el último año exportador el estado mandó 75 mil cabezas de ganado a los Estados Unidos.

La fecha, dijo, dependerá de la autorización para utilizar esta vía; por ahora, la reanudación sigue siendo una previsión de la Unión Ganadera.