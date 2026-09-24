IETAM: no hay planteamientos formales para excluir mujeres de candidaturas

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 24 de septiembre de 2026

El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre, aclaró que hasta el momento ningún partido político ha presentado de manera formal algún planteamiento para evitar la postulación de mujeres en municipios o distritos por motivos de seguridad.

La declaración surge luego de que el representante del PRI ante el órgano electoral, Teodoro Reyes Molina, mencionara que su partido evalúa la posibilidad de no designar candidatas en ciertas zonas debido a la violencia.

Ramos Charre explicó que en las reuniones previas para aprobar el reglamento de paridad y acciones afirmativas, en las que participaron todas las fuerzas políticas, nunca se puso sobre la mesa un temor fundado o una alarma que justificara excluir mujeres de la competencia electoral.

“El Consejo General definió los bloques de competitividad con base en datos duros: los votos obtenidos en procesos anteriores. No se consideraron condiciones socioeconómicas, sociopolíticas ni de seguridad. No hay otro elemento que la autoridad electoral utilice para construir esos bloques”, puntualizó.

El presidente del IETAM subrayó que los partidos tienen derecho a su autodeterminación y a definir sus métodos de selección de candidaturas, pero deben cumplir con la postulación paritaria —al menos 50% de mujeres— y con los bloques de competitividad establecidos.

Añadió que, como en procesos anteriores, existe una coordinación puntual con instituciones federales y estatales para garantizar condiciones de seguridad tanto a la autoridad electoral como a las candidaturas durante la selección interna y las campañas.

“En los procesos de 2021, 2022, 2024 y 2025 nunca se planteó que en algún municipio no existieran condiciones para la participación política en igualdad de hombres y mujeres. Las instituciones del Estado han mostrado siempre respaldo y apoyo a los requerimientos de seguridad”, concluyó Ramos Charre.