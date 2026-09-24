Comisión de Arbitraje Médico atiende diferimientos y falta de especialistas

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 24 de septiembre de 2026

El presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, Tofic Salum Fares, reconoció que persisten situaciones en las que no se puede dar una respuesta contundente ante la falta de especialistas y los diferimientos quirúrgicos en hospitales públicos como el IMSS, ISSSTE y Bienestar.

Explicó que, pese a ello, la Comisión ha logrado avances gracias al acercamiento con las autoridades. “Hemos tenido respuestas favorables en un plazo máximo de 48 horas. El Seguro Social, a través de sus directivos y jefes de prestaciones médicas, ha atendido nuestras peticiones y se han podido mover diferimientos muy largos”, señaló.

Salum Fares subrayó que la única forma de que la población conozca la labor de la Comisión es a través de los medios de comunicación. “La gente debe saber que tiene un aliado en nosotros. Muchas veces los tiempos de espera generan desconfianza y derivan en quejas, incluso con recuperación de recursos cuando un paciente siente que fue abandonado por su especialista”, explicó.

El comisionado detalló que la Comisión actúa como un método alterno de conciliación, sin presentar denuncias penales. “Somos conciliadores. Podemos intervenir en casos de cobros indebidos, en situaciones donde el paciente percibe una atención inadecuada o cuando se requiere capacitar a un hospital para mejorar la calidad en la atención”, puntualizó.

Añadió que también han atendido casos relacionados con la falta de medicamentos, particularmente en el ISSSTE, donde se gestionan traslados de insumos desde otras ciudades para garantizar el abasto oportuno.

Para terminar, reiteró que la Comisión seguirá trabajando como puente entre pacientes y autoridades médicas, ofreciendo soluciones inmediatas y evitando que los problemas escalen. “Nuestro compromiso es con la calidad en la atención y con la certeza de que los tamaulipecos tienen un aliado en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico”.