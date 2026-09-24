UAT se vincula con proyectos de Puerto Seco y Puerto del Norte

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 24 de septiembre de 2026

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó que la institución se encuentra alineada con los proyectos estratégicos de infraestructura como el Puerto Seco de ciudad Victoria y el Puerto del Norte de Matamoros, mediante la apertura de nuevas carreras y estudios especializados.

El rector recordó que en agosto pasado la UAT inició programas de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos en ciudad Victoria, Tampico y Reynosa, con el objetivo de formar profesionales que respondan a las necesidades de innovación y logística que demandan los nuevos desarrollos portuarios.

“Estamos esperando sacar las primeras generaciones, que ya cursan el tercer semestre. La universidad está muy apegada al Puerto del Norte, apoyando estudios barimétricos para la entrada de barcos de alto peso, y también al Puerto Seco, donde estamos a punto de concretar todo para que el gobernador coloque la primera piedra”, explicó.

Por otra parte, al hablar del crecimiento de la universidad en el municipio de El Mante, Anaya Alvarado subrayó que la preparatoria de la UAT se encuentra con matrícula al 100%, y que tanto el gobierno federal como el estatal y la universidad han destinado recursos importantes para apoyar a los jóvenes. “El año pasado otorgamos 70 millones de pesos en becas para quienes quisieran inscribirse”, puntualizó.

El rector enfatizó que la UAT busca fortalecer su papel como motor académico de los proyectos estratégicos de Tamaulipas, vinculando la formación de estudiantes con las necesidades de infraestructura y desarrollo regional.

En conclusión, la UAT se perfila como un aliado académico de los proyectos de Puerto Seco y Puerto del Norte, con nuevas carreras tecnológicas y un fuerte respaldo en becas para garantizar que los jóvenes tamaulipecos participen en la transformación logística e industrial del estado.