Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 24 de septiembre.- Con la elección de 2027 ya en marcha, el PRI de Tamaulipas cuestionó las condiciones en que operan las instituciones encargadas de organizar y resolver la contienda, al señalar que existen vacantes en órganos electorales y dudas sobre los recursos disponibles para enfrentar el proceso.

Bruno Díaz Lara, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que su partido permanecerá atento al desarrollo de los comicios y advirtió que la integración incompleta de algunas instituciones debe ser atendida para garantizar certeza a partidos, candidatos y ciudadanos.

Uno de los puntos señalados por el priista fue el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), que inició la organización de la elección con espacios pendientes de cubrir, situación que, afirmó, debe mantenerse bajo observación conforme avance el calendario electoral.

Díaz Lara también puso el foco en el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, al señalar que mantiene tres magistraturas vacantes desde hace más de dos años. A la vez, cuestionó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no haya concretado los consensos para cubrir determinados espacios, pese a que, según dijo, existen perfiles calificados.

El dirigente estatal del PRI también llevó el reclamo al terreno presupuestal y cuestionó los recursos asignados al IETAM para enfrentar sus responsabilidades durante los procesos electorales. El señalamiento cobra relevancia ante una elección estatal en la que estarán en disputa 471 cargos.

“En las últimas elecciones el recurso que ha pedido el Instituto Electoral de Tamaulipas simple y sencillamente no se le ha autorizado”, sostuvo.

Para el PRI tamaulipeco, la capacidad de los organismos electorales será un tema que deberá seguirse de cerca durante el proceso, particularmente en la organización de la elección y en la resolución de las controversias que puedan surgir entre partidos y candidatos.

Díaz Lara afirmó que su partido mantendrá vigilancia sobre el desarrollo de los comicios y defenderá la legalidad, la imparcialidad de las instituciones y la participación libre de los ciudadanos, en una contienda que apenas comienza a tomar forma en Tamaulipas.