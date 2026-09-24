Tamaulipas alista nueva disputa electoral con independientes y alianzas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 24 de septiembre.- La elección de 2027 comenzará a marcar una competencia distinta en Tamaulipas, con candidaturas independientes, posibles alianzas entre partidos y nuevas reglas de financiamiento entre los factores que definirán la participación de ciudadanos y fuerzas políticas.

El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) puso sobre la mesa las diferentes vías para competir por los cargos de elección popular, en un proceso donde los ciudadanos que no tengan una postulación partidista también podrán buscar espacios de representación.

La consejera electoral Mayra Gisela Lugo Rodríguez explicó las principales formas de participación política y las reglas que deberán cumplir quienes pretendan entrar a la contienda. También abordó las disposiciones relacionadas con la permanencia de los partidos políticos nacionales dentro del sistema electoral.

Entre las causas que pueden llevar a un partido a perder su registro están la disolución acordada por sus integrantes, la fusión con otra fuerza política y el incumplimiento grave y sistemático de las obligaciones establecidas en la legislación electoral.

El financiamiento será otro de los puntos que estarán bajo vigilancia durante la elección de 2027, ya que partidos y candidatos independientes deberán sujetarse a las reglas para recibir, ejercer y comprobar los recursos utilizados durante la competencia electoral.

La directora ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas del IETAM, Juana Francisca Cuadros Ortega, expuso las condiciones que deberán enfrentar los ciudadanos que pretendan competir mediante una candidatura independiente.

En Tamaulipas, esta figura comenzó a utilizarse en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016 y volverá a cobrar relevancia en 2027, cuando ciudadanos sin respaldo de un partido puedan buscar cargos de elección popular mediante esta vía.

Con el proceso electoral ya en marcha, el escenario estatal comienza a dividirse entre las estrategias que preparen los partidos, las posibles alianzas y los ciudadanos que decidan competir por cuenta propia, ampliando las opciones de participación en la disputa electoral de Tamaulipas.