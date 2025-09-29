Malos tratos y citas lejanas: las quejas médicas más frecuentes en Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

En lo que va del año, la Comisión de Arbitraje Médico de Tamaulipas ha recibido 212 atenciones, de las cuales 13 son quejas formales y el resto han sido conciliaciones, informó su presidente, Tofic Salum Fares.

“La conciliación es el objetivo principal: resolver diferencias entre médicos y usuarios por la vía más pacífica”, explicó.

De las 13 quejas registradas, 10 se resolvieron a favor del paciente, mientras que 2 no contaban con elementos suficientes para determinar responsabilidad médica.

Las quejas más frecuentes incluyen: malos tratos , citas médicas excesivamente lejanas y falta de medicamentos o comunicación deficiente.

En algunos casos, los pacientes solicitaron reembolsos por servicios mal realizados, como una reparación dental de $2,200 pesos.

En otros, pidieron mejor capacitación para el personal médico, mayor empatía y calidad en la atención.

Las quejas se distribuyen de forma pareja entre el sector público y privado, aunque ambos presentan áreas de mejora, según el titular de la Comisión.

“Estamos cubriendo por encima las atenciones del programa anual. Eso quiere decir que la gente está recobrando la confianza en la Comisión”, concluyó Salum Fares