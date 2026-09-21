Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 21 de septiembre.- Ciudadanos sin partido podrán buscar un lugar en las boletas de Tamaulipas para la elección de 2027, luego de que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) aprobó las reglas para quienes pretendan contender mediante candidaturas independientes durante el proceso electoral 2026-2027.

La convocatoria contempla candidaturas independientes para las 22 diputaciones locales de mayoría relativa y para los cargos que integran los 43 ayuntamientos del estado, incluyendo presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. En el caso de las diputaciones, los aspirantes deberán integrar una fórmula con una persona propietaria y una suplente.

Los ciudadanos que decidan participar por esta vía tendrán que presentar su manifestación de intención ante el IETAM dentro de los plazos establecidos en el calendario electoral. Además, deberán constituir una Asociación Civil encargada de administrar los recursos relacionados con su participación en la contienda.

El principal reto para los aspirantes a una diputación independiente será conseguir el respaldo ciudadano requerido por la legislación electoral. La convocatoria establece que deberán reunir firmas equivalentes, como mínimo, al 3 por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al distrito por el que pretendan competir.

Las firmas tampoco podrán concentrarse únicamente en una zona del distrito, ya que la legislación exige una distribución territorial determinada. El respaldo deberá provenir de ciudadanos de más de la mitad de las secciones de los municipios que integren el distrito electoral.

Además, en cada una de esas secciones los aspirantes tendrán que alcanzar al menos el 1 por ciento de la lista nominal correspondiente, con lo que el requisito de apoyo ciudadano deberá cumplirse tanto en cantidad como en distribución territorial.

El IETAM estableció que reunir las firmas no garantizará por sí mismo una candidatura independiente, debido a que el organismo electoral deberá verificar que cada aspirante cumpla con todos los requisitos previstos y, posteriormente, emitir la declaratoria correspondiente.