“TAMAULIPAS PODRÁ ELEGIR”: IETAM da inicio al proceso electoral 2026-2027

Por: Eduardo Bazaldúa Doria

Con el llamado a mantener una competencia basada en el respeto y el cumplimiento de la ley este domingo en un evento celebrado en el Polyforum de Ciudad Victoria, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) dio inicio formal al proceso electoral 2026-2027, en el que estarán en juego las 43 presidencias municipales y la renovación del Congreso del Estado.

Durante la ceremonia cívica de apertura, el consejero presidente del organismo, Juan José Ramos Charre, afirmó que el IETAM actuará con imparcialidad y sin favorecer a partidos, candidaturas o proyectos políticos.

Señaló que habrá apertura al diálogo con las distintas fuerzas políticas, pero dejó claro que el cumplimiento de las normas no será materia de negociación.

Ramos Charre también dirigió un mensaje a quienes buscarán contender en las elecciones del próximo año, a quienes pidió defender sus propuestas y respetar a quienes piensen diferente, pues enfatizó que el adversario político no debe ser un enemigo.

Ante representantes de los tres poderes del estado y medios de comunicación, destacó además la importancia de contar con información confiable durante el proceso electoral y llamó a verificar y contextualizar los datos antes de difundirlos.

El consejero presidente sostuvo que el objetivo del IETAM será generar las condiciones para que la ciudadanía pueda acudir a las urnas en libertad, con reglas iguales para todos y con la certeza de que cada voto será respetado.

Finalmente, enfatizó que el organismo electoral no intervendrá en la decisión de la ciudadanía ni determinará quién debe gobernar, sino que se encargará de garantizar las condiciones para una elección libre, equitativa y confiable.

“El IETAM no está para elegir ganadoras o ganadores; está para garantizar que Tamaulipas pueda elegir”, sentenció en su mensaje Ramos Charre