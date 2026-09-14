Consolida Tula su transformación y desarrollo turístico: Américo

Tula, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció que la transformación avanza en Tula y los convocó a aprovechar las oportunidades de desarrollo y crecimiento que se presentan en esta región con la nueva carretera Mante-Ocampo-Tula, además de impulsar la vocación agropecuaria del municipio.

«Este municipio de Tula, histórico, con tanta presencia en la historia nacional y nuestra historia estatal, siempre se ha significado como un lugar de hombres y mujeres trabajadoras», expresó el gobernador.

Durante el segundo informe del presidente municipal, René Lara Cisneros, en la Explanada del Recinto Ferial, el mandatario estatal expuso que se está planeando un corredor comercial para ofrecer los servicios de esta comunidad a los turistas que arriban para disfrutar de los atractivos de este Pueblo Mágico.

El gobernador puntualizó que, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, se trabaja para buscar precios de garantía, para tener mejores semillas o una variación en lo que se puede sembrar en esta región y que sea más resistente a la sequía y que los productores tengan también fertilizantes del programa del Gobierno Federal, al que se suma el Gobierno Estatal para poder tener mejores rendimientos de nuestras cosechas.

Agregó que también se trabaja para dar un valor agregado al ganado y que no se venda solo en pie, sino que a lo mejor se pueda tener, como ya se está trabajando en una organización, para poder sacrificar en rastros certificados y se venda como carne, «y entonces eso para el cabrito o para el ganado bovino nos va a dar una mejor oportunidad de tener mejores precios y que se traduzca esto en beneficio de los productores primarios, no de los intermediarios».

Respecto a los programas federales del Bienestar, el gobernador indicó que a Tula llegan 2 mil millones de pesos al año.

«Eso tiene que ir cambiando la oportunidad y la sensación de progreso y de bienestar hacia nuestras familias, que de esa forma tengamos mejores comunidades, mejores municipios y una mejor entidad», mencionó.

Por su parte, René Lara Cisneros destacó el apoyo del gobernador Américo Villarreal para detonar el desarrollo turístico del municipio mediante 25 programas que han permitido una afluencia de 233 mil visitantes este año, generando una derrama de más de 70 millones de pesos en este Pueblo Mágico.

«A mi amigo, el doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional de nuestro estado, gracias, gracias, señor gobernador, por tanto, por todo lo que le ha dado a Tula y, sobre todo, porque todos nosotros somos testigos de la honestidad de su gobierno y eso nos lo transmite a cada uno de los presidentes municipales, dándonos la fuerza y el apoyo para trabajar en cada uno de nuestros municipios», dijo.

El alcalde expuso que Tula se prepara para participar en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, del 25 al 29 de noviembre en Tampico, en cuyo marco buscarán imponer un nuevo récord Guinness con la mayor cantidad de personas vistiendo la emblemática Cuera Tamaulipeca.