Entrega Lalo Gattás nueva aula en primaria Distribuidores Nissan 37.

Cd. Victoria, 29 de septiembre de 2026.- Al considerar que invertir en educación es invertir en el futuro de las niñas y los niños de Victoria, el alcalde Lalo Gattás entregó una nueva aula en la escuela primaria Distribuidores Nissan 37, ubicada en la colonia Vamos Tamaulipas.

Acompañado por regidores del Cabildo, secretarios del Gobierno Municipal, docentes y miembros de la comunidad escolar, el alcalde realizó el corte inaugural del nuevo espacio educativo, que beneficiará a más de mil 100 alumnos de este plantel y de colonias aledañas.

Durante el acto, Lalo Gattás destacó que su administración mantiene el compromiso de fortalecer la infraestructura educativa y generar mejores condiciones para el aprendizaje de las nuevas generaciones.

“En mi gobierno le hemos apostado a la infraestructura educativa, y esta es una obra para que nuestras niñas y niños se preparen para el futuro”, afirmó.

A nombre de la comunidad escolar, el director de la institución, Juan Antonio García Báez, agradeció al alcalde por cumplir su palabra y atender las necesidades de la escuela.

De igual manera, la alumna de sexto grado, Luna Tejeda Díaz, reconoció la importancia de contar con un espacio digno para continuar con su formación académica.

“Esta aula no solo es un cuarto con paredes y techo, es un espacio digno donde vamos a aprender y prepararnos para el futuro”, expresó la estudiante al reconocer al alcalde de la Capital por su compromiso con la educación.