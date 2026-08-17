La Catrina FC pierde a uno de los suyos

Por: Andrés Ramírez Acosta

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El futbol local se encuentra de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Tony, integrante del equipo La Catrina FC, quien perdió la vida durante la madrugada de este domingo luego de sufrir un accidente automovilístico.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de La Catrina FC, equipo que dedicó un emotivo mensaje para despedir a quien fuera uno de sus jugadores y una persona muy querida dentro del grupo.

“Hoy nos toca dar el adiós más difícil y la noticia que jamás habríamos querido entregar: nuestro querido Tony ha partido de este mundo”, expresó el equipo en su publicación.

Más allá de su desempeño dentro de la cancha, La Catrina FC destacó la calidad humana de Tony, a quien recordó como una persona leal, noble, generosa y siempre dispuesta a ayudar a quienes lo necesitaran.

“Tony no solo era un gigante dentro de la cancha; lo era aún más fuera de ella”, señaló el equipo, resaltando además el profundo orgullo que siempre mostró por su familia.

La noticia de su fallecimiento generó consternación entre compañeros, amigos y miembros de la comunidad futbolística, quienes han expresado sus condolencias y mensajes de despedida.

“Vuela muy alto, mi Tony. Aquí en la cancha y en la vida te vamos a extrañar con el corazón entero, pero prometemos recordarte siempre con la misma alegría luminosa que nos regalaste en cada momento. Te queremos para siempre”, concluye el mensaje de La Catrina FC.

Descanse en paz.