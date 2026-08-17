Denis Rodríguez sube a lo más alto del podio en Social Run de Lima

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una gran respuesta de la comunidad runner de la capital tamaulipeca, este domingo se llevó a cabo la Social Run, evento organizado por el restaurante Lima para celebrar su primer mes de operaciones.

La competencia arrancó en el Jardín San Ángel, desde donde los participantes recorrieron el bulevar Tamaulipas para posteriormente tomar el libramiento y dirigirse hacia la meta, instalada en el restaurante Lima, ubicado a pocos metros de la salida a Matamoros, en la colonia Mariano Matamoros.

El recorrido de casi cinco kilómetros terminó convirtiéndose en una auténtica prueba de velocidad, en la que varios corredores aprovecharon para mejorar sus tiempos, mientras que otros disfrutaron de una mañana de convivencia y actividad física que cerró con un almuerzo para los participantes.

En la rama femenil, Denis Rodríguez se quedó con el primer lugar, seguida por Giovanna Carrillo, quien ocupó la segunda posición, mientras que Karina Guzmán completó el podio.

Por su parte, en la rama varonil, Carlos Daniel Chávez fue el primero en cruzar la meta; Josué Castillo terminó en el segundo puesto y Rigoberto Meza se quedó con la tercera posición.

Además del almuerzo ofrecido al finalizar el recorrido, Luis Ibarra, propietario del restaurante Lima, entregó incentivos económicos a los ganadores y agradeció la participación de los diferentes clubes y comunidades deportivas que se sumaron a la celebración.

Entre ellos estuvieron Renegados, Huracanes, Murciélagos, Runners Victoria y 3.21, además de integrantes de comunidades de CrossFit y Hyrox, quienes hicieron de la Social Run una auténtica fiesta deportiva.