CORRECAMINOS CON LA MIRA PUESTA EN MORELIA

-Con duelo amistoso ante la filial de Premier y trabajo regenerativo, el equipo de la UAT apunta a sumar en su visita al Estadio Morelos

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego del trago amargo que significó la derrota del viernes frente al Tapatío, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se reportó desde las 6:30 de la mañana a los trabajos de cara al duelo de la Jornada 5 cuando visiten el jueves al Atlético Morelia.

El cuadro comandado por Gabriel Pereyra no dio tregua y dividió el grupo en dos bloques; el primero se reportó en el Estadio Marte R. Gómez donde sostuvieron duelo amistoso frente a la filial de Liga Premier.

Partido que también sirvió de preparación para el conjunto que dirige Jorge Urbina que en dos semanas debutará en el Torneo Apertura 2026 de su categoría.

El segundo bloque se presentó en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, donde bajo las órdenes del Preparador Físico Juan Pablo Osorio, realizaron trabajos regenerativos que les permitan una óptima recuperación tras el exigido duelo de horas atrás.

Con cuatro duelos por disputarse, Correcaminos se mantendrá estadísticamente en zona de clasificación, pero trabajará intensamente para mantener el dinamismo que le caracteriza y apuntar a un buen resultado en la visita de la noche del jueves a la cancha del Estadio Morelos de la capital michoacana.