Correcaminos necesita ganar para despegar: Oliver Pérez

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la necesidad de volver a sumar de tres y corregir los errores que le han costado puntos en las últimas jornadas, Correcaminos comenzó su preparación para visitar al Atlético La Paz este sábado, dentro de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El jugador de la UAT, Oliver Pérez, reconoció la importancia del compromiso, al considerar que una victoria permitiría al equipo tomar impulso de cara a la recta final que viene en el campeonato.

“Creo que es una jornada muy importante para nosotros, en la cual ocupamos el triunfo y los tres puntos para despuntar hacia lo que viene y previo al clásico que se nos acerca. Para eso estamos trabajando, seguimos haciendo las cosas y mejorando en lo que hemos venido adoleciendo estas últimas jornadas”.

Uno de los principales problemas de Correcaminos ha sido el cierre de los encuentros. De los 15 goles que ha recibido, 10 han llegado en los minutos finales, situación que Pérez señaló que ya se trabaja bajo las indicaciones del técnico Gabriel “Místico” Pereyra.

“Más que concentración, creo que tal vez en querer hacer todo a la perfección no nos ha salido como queremos, pero hemos estado mentalizados en eso. Hemos estado trabajando como lo pide el profe Gaby y mejorando esa parte”.

LAS ROTACIONES HAN PESADO

Las lesiones y expulsiones también han obligado al cuerpo técnico a modificar constantemente su cuadro, incluso utilizando futbolistas en posiciones distintas a las habituales, algo que, de acuerdo con Oliver Pérez, ha terminado por pesar en el funcionamiento del equipo.

“Muchos hemos venido jugando en posiciones que no son las nuestras. No es para defenderlo, pero creo que sí nos ha costado un poquito y no queda más que trabajar y seguir metiéndole”.

Pérez también habló sobre el esfuerzo físico que ha tenido que realizar el conjunto naranja y recordó el duelo individual que sostuvo ante Meléndrez, a quien calificó como un futbolista rápido y complicado.

“Me tocó una jugada con él, un pique, y sí, es muy rápido, pero creo que en gran parte del juego supimos controlarlo y no nos fue tan mal en esa parte”.

LA PAZ, UNA ADUANA COMPLICADA

Finalmente, el jugador universitario anticipó un encuentro exigente ante La Paz, principalmente por la fortaleza que suele mostrar el conjunto sudcaliforniano cuando juega como local.

“Sabemos que va a ser un rival duro y estamos trabajando para eso, para enfrentar el partido como nos convenga a nosotros y meterlos a nuestro juego”.

Correcaminos llegará a la jornada 9 con la presión de reencontrarse con la victoria y, sobre todo, de evitar que los minutos finales vuelvan a convertirse en su principal dolor de cabeza.