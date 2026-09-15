Cuerudos se mantiene invicto y en la cima de Veteranos

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El equipo de Cuerudos se sigue manteniendo en la cima de la categoría Di-Oro de Veteranos, al colocarse en lo más alto con 44 unidades, esto tras haberse jugado ya 16 jornadas.

Siendo el único equipo que se mantiene invicto en el campeonato el cuadro de Cuerudos suma 14 victorias, dos empates y cero derrotas, números que lo coloca en la cima, sacándole tres unidades a su más cercana escolta que es ALEDSA FC.

En el tercer escalón están Los Ébanos con 39 puntos, le sigue La Presa y Deportivo Alvarado con 35 puntos, en tanto que Horacio Terán suma 34 unidades.

Más abajo está Loma Alta con 31 puntos. Le sigue de cerca Deportivo Gali con 30 puntos mandando a noveno puesto a SS Azteca con 29 unidades.

Por su parte Obrera Jr. y Santander Jiménez tienen 23 puntos, seguido por Panadería Don Loncho con 16 puntos, Colegio de Abogados suman 15 puntos.

En la parte baja está Chotaga con 13 unidades, Est. Torna CIMED suma nueve unidades, Guadalupe Mainero tiene siete puntos; por seis del Deportivo Rey y en el fondo está Furia Azul con dos puntos.