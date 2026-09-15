Debuta Juan Daniel Rodríguez como arquero titular de la Selección Mexicana en Copa del Mundo de FutSal

Mérida, Yucatán.- Con una sobresaliente actuación, el tamaulipeco Juan Daniel Rodríguez Mascorro debutó como portero titular de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de FutSal para personas con Síndrome de Down, que se celebra en Mérida, Yucatán.

El ídolo victorense defendió el arco nacional en el duelo ante Perú, que terminó 3-2 a favor de los incas. A pesar del marcador, “Juanito” tuvo una destacada participación al evitar en varias ocasiones la caída de su marco y con despejes verticales que se convertían en el inicio de las ofensivas mexicanas.

Rodríguez Mascorro es el representante de Tamaulipas en el combinado nacional y cuenta con el respaldo del Gobierno de Tamaulipas a través del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE).

Al respecto, el director general del INDE, Manuel Virués Lozano, señaló: “’Juanito’ Rodríguez Mascorro nos sigue llenando de orgullo, muchos años nos hizo vibrar conquistando podios en atletismo a nivel mundial, ahora es el portero de la selección nacional de fútbol, sin duda que lo hará muy bien”.

La Copa del Mundo reúne a México, Brasil, Argentina, Perú, Portugal y Guatemala bajo el sistema de todos contra todos, y se disputa hasta el próximo 20 de septiembre.