Toca el turno de la Paralimpiada 2026

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A poco menos de una semana de que arranque la Paralimpiada Nacional 2026, el director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virues Lozano señaló que se busca mejorar en el medallero y escalar posiciones dentro del Top Ten.

“Estamos a nada de que arranque la Paralimpiada Nacional 2026. Acabamos de finalizar los procesos de Paralimpiada estatal, por lo que el 20 de septiembre estaremos arrancando con la etapa Nacional en Guadalajara, Jalisco”.

Reconoció que Tamaulipas actualmente es una potencia dentro del paratletismo, al ubicarse en el Top Ten, “para esta etapa nacional, estaremos contando con la participación de más de 200 paratletas que buscan colarse al pódium”.

A su vez dijo que se busca mejorar lo logrado en el 2025, “tenemos el objetivo claro que es colocarnos dentro de los mejores y sabemos que podemos lograrlo, con nuestros paratletas”.

Cabe señalar que Tamaulipas en la Paralimpiada Nacional 2025, se posicionó en el décimo lugar del medallero general, acumulando un total de 118 medallas. Además, tuvo una destacada participación histórica al cerrar dentro del Top-5 específicamente en la disciplina de paraatletismo.