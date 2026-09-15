Tenemos que hacer válida la localía: Jorge Urbina

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director técnico de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Jorge Alberto Urbina, manifestó que el equipo se encuentra trabajando fuerte para recibir este próximo sábado al conjunto de Zapotlanejo, en partido de la jornada 4 del actual torneo 2026-2027 de la Liga Premier.

En relación al pasado resultado de vista el técnico victorense comentó que, “Tenemos que hacer algunos ajustes en relación al partido anterior, y ya estamos pensando en Zapotlanejo, tenemos que ganar y sumar de tres y más que nada de local, no podemos dejar ir puntos y para eso ya estamos preparándonos fuerte para el partido del sábado”.

Enfatizó que la confianza está puesta en su plantel, debido a que “Tuvimos una buena pretemporada, llegaron refuerzos y vinieron a eso y tienen que rendir, tienen que jugar y los que ya estaban acá tienen que buscar esa competencia, hay mucha confianza en este equipo y ahora tenemos que reafirmar cosas que tenemos que incluir para este siguiente compromiso”.

Urbina Sánchez destacó la coordinación con el cuerpo técnico del primer equipo que encabeza Gabriel Pereyra, de quien valoró su apertura y comunicación para fortalecer el proceso formativo al interior de la institución.

Hizo hincapié en la ventaja de jugar en el Estadio Marte R. Gómez, ya que reconoció que “Es una muy buena cancha en la que algunos de los jugadores ha tenido la oportunidad de jugar ahí y no es excusa de estar entrenando en pasto artificial y jugando en pasto natural, el equipo tiene esa adaptación a las circunstancias, al clima a la cancha, a todas las adversidades que se presenten y la localía la tenemos que hacer valer para sumar, porque se vienen partidos muy importantes”.

El partido frente al Zapotlanejo se disputa el próximo sábado a las 10 de la mañana y el acceso es totalmente gratuito para los aficionados que desean apoyar a las categorías juveniles del equipo de la UAT.