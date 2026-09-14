El empate nos deja con sabor amargo

  • domingo, 13 de septiembre de 2026

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El mediocampista de Correcaminos, Vicente Emanuel Torres Chiriboga, señaló que tras empatar 2-2 ante Cancún en el tiempo agregado, este resultado les deja un sabor amargo, además de que lo consideran una derrota.

“Nos llevamos un sabor amargo, para nosotros es una derrota, pero lo importante es que se sacaron puntos; tenemos que enfocarnos ya en el partido que se viene y sacar los puntos”.

Cabe señalar que la UAT no ha ganado en casa desde la jornada 2, cuando le pegó a Tepatitlán 3-1. En la actualidad, Correcaminos tiene cinco puntos en casa de los 12 que ha disputado, con una victoria, dos empates y una derrota, registrando un 41% de productividad.

Recalcó que los errores son de ellos mismos y que les han costado puntos, “tenemos que corregir estas fallas si no queremos seguir dejando ir puntos en casa”.

Añadió, “jugar en casa nos está pasando factura, sabemos que no nos ha ido nada bien como local, el ‘Profe’ ya nos había dicho… pero sí, efectivamente nos ha estado costando mucho jugar como local”.

 

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