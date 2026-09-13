¡Se rezaga el Corre!

Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El empate 2-2 ante Cancún FC terminó por frenar el paso de Correcaminos en el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, luego de que el conjunto de la UAT cerrara la jornada con 12 unidades y descendiera hasta la sexta posición de la tabla general.

Los dirigidos por Gabriel “Místico” Pereyra dejaron escapar una oportunidad importante de mantenerse cerca de los primeros lugares, al repartir puntos en el Estadio Marte R. Gómez ante las “Iguanas”.

Tras ocho jornadas disputadas, Correcaminos registra tres victorias, tres empates y dos derrotas, con 17 goles a favor y 15 en contra, para una diferencia de apenas +2 y un total de 12 puntos.

Aunque la UAT se mantiene dentro de los puestos de clasificación, la distancia con los líderes comienza a crecer. Atlético Morelia ocupa la cima con 18 unidades, seguido por Leones Negros de la U. de G. con 17, mientras que Atlético La Paz aparece tercero con 14 y Venados es cuarto con 13.

Piratas FC y Correcaminos suman 12 puntos, pero el cuadro veracruzano se coloca en el quinto escalón gracias a su mejor diferencia de goles (+4 contra +2 de los universitarios).

LA DEFENSA SIGUE PESANDO

Uno de los principales problemas para Correcaminos continúa siendo su comportamiento defensivo. Pese a contar con una de las ofensivas más productivas del campeonato, con 17 anotaciones, la UAT también acumula 15 goles recibidos, situación que ha limitado su cosecha de puntos.

El contraste es evidente con los equipos que ocupan los primeros lugares: Morelia ha permitido nueve goles, U. de G. 10, Atlético La Paz nueve y Piratas apenas seis.

Además, el empate contra Cancún prolongó la falta de victorias de Correcaminos en casa. Después de vencer 3-1 a Tepatitlán en la segunda jornada, el cuadro naranja no ha podido volver a sumar de tres ante su afición.

Con prácticamente la mitad del torneo por delante, Correcaminos continúa metido en zona de clasificación, pero el margen comienza a reducirse. Dorados y Mineros aparecen inmediatamente detrás con 11 unidades, mientras que Tapatío también suma 11, por lo que cualquier tropiezo podría provocar una nueva caída en la clasificación.

El 1-1 ante Cancún dejó más que dos puntos en el camino: alejó a Correcaminos a seis unidades del liderato y volvió a poner sobre la mesa una asignatura que comienza a ser recurrente para el equipo de Pereyra: convertir su poder ofensivo en victorias y encontrar la solidez defensiva necesaria para mantenerse entre los protagonistas del Apertura 2026.